Зубятов Елисей Васильев
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиДо 1814
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Зубятова Фекла Еремеева
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Зубятова Фекла Еремеева
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Некрасова Матрона Елисеева
Мать ребёнка: Зубятова Фекла Еремеева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Рудакова Агафья Елисеева
Мать ребёнка: Зубятова Фекла Еремеева
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Васса Елисеева
Мать ребёнка: Зубятова Фекла Еремеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубятова Фекла Еремеева
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1814