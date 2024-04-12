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Зубятов Елисей Васильев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

До 1814

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Зубятов Матвей Елисеевич

Мать ребёнка: Зубятова Фекла Еремеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Зубятов Иван Елисеевич

Мать ребёнка: Зубятова Фекла Еремеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Некрасова Матрона Елисеева

Мать ребёнка: Зубятова Фекла Еремеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Рудакова Агафья Елисеева

Мать ребёнка: Зубятова Фекла Еремеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Васса Елисеева

Мать ребёнка: Зубятова Фекла Еремеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубятова Фекла Еремеева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1814
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