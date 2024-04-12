Зубятова (-) Фекла Еремеева
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смерти19.05.1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Зубятов Елисей Васильев
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Зубятов Елисей Васильев
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Некрасова Матрона Елисеева
Отец ребёнка: Зубятов Елисей Васильев
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Рудакова Агафья Елисеева
Отец ребёнка: Зубятов Елисей Васильев
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Васса Елисеева
Отец ребёнка: Зубятов Елисей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.05.1814