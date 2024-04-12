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Зубятова (-) Фекла Еремеева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

19.05.1814

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Зубятов Матвей Елисеевич

Отец ребёнка: Зубятов Елисей Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Зубятов Иван Елисеевич

Отец ребёнка: Зубятов Елисей Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Некрасова Матрона Елисеева

Отец ребёнка: Зубятов Елисей Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Рудакова Агафья Елисеева

Отец ребёнка: Зубятов Елисей Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Васса Елисеева

Отец ребёнка: Зубятов Елисей Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубятов Елисей Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
19.05.1814
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