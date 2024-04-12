Зубятов Иван Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти25.01.1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Зубятов Елисей Васильев
Мать: Зубятова Фекла Еремеева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Зубятова Марья Артемьева
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Зубятова Марья Артемьева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Некрасова Катерина Ивановна
Мать ребёнка: Зубятова Марья Артемьева
Рождение ребёнка
16.04.1794
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Зубятова Марья Артемьева
Рождение ребёнка
25.11.1795
Сын: Зубятов Александр Иванович
Мать ребёнка: Зубятова Марья Артемьева
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Зубятова Марья Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубятова Марья Артемьева
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.01.1834