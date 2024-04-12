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Зубятов Иван Елисеевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

25.01.1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Зубятов Елисей Васильев

Мать: Зубятова Фекла Еремеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Зубятова Марья Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Зубятов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Зубятова Марья Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Некрасова Катерина Ивановна

Мать ребёнка: Зубятова Марья Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.04.1794

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Зубятова Марья Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.11.1795

Сын: Зубятов Александр Иванович

Мать ребёнка: Зубятова Марья Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Зубятов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Зубятова Марья Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубятова Марья Артемьева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
25.01.1834
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