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Зубятов Алексей Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

17.01.1826

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Зубятов Иван Елисеевич

Мать: Зубятова Марья Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.05.1813

Жена: Зубятова Наталья Антонова

Рождение ребёнка
09.10.1814

Сын: Зубятов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Зубятова Наталья Антонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.02.1816

Дочь: Авдотья Алексеевна

Мать ребёнка: Зубятова Наталья Антонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.11.1818

Сын: Зубятов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Зубятова Наталья Антонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.01.1821

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Зубятова Наталья Антонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Зубятов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Зубятова Наталья Антонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.02.1822

Сын: Зубятов Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Зубятова Наталья Антонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1823

Сын: Зубятов Капитон Алексеевич

Мать ребёнка: Зубятова Наталья Антонова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.01.1826

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Зубятова Наталья Антонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
17.01.1826