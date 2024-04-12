Зубятов Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1835
Сын: Зубятов Федор Александрович
Мать ребёнка: Некрасова Праскева Иванова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Зубятов Иван Александрович
Мать ребёнка: Некрасова Праскева Иванова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Некрасова Праскева Иванова
Бракосочетание
06.02.1846
Жена: Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно