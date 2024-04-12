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Зубятов Александр Алексеевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Зубятов Алексей Иванович

Мать: Зубятова Наталья Антонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Зубятов Федор Александрович

Мать ребёнка: Некрасова Праскева Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Зубятов Иван Александрович

Мать ребёнка: Некрасова Праскева Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Некрасова Праскева Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
06.02.1846

Жена: Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Праскева Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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