Зубятова (Некрасова) Наталья Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубятова (Некрасова) Наталья Антонова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Некрасов Антон Алексеевич

Мать: Некрасова Анисья Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.05.1813

Муж: Зубятов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
09.10.1814

Сын: Зубятов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Зубятов Алексей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.02.1816

Дочь: Авдотья Алексеевна

Отец ребёнка: Зубятов Алексей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.11.1818

Сын: Зубятов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Зубятов Алексей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.01.1821

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Зубятов Алексей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Зубятов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Зубятов Алексей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.02.1822

Сын: Зубятов Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Зубятов Алексей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1823

Сын: Зубятов Капитон Алексеевич

Отец ребёнка: Зубятов Алексей Иванович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.01.1826

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Зубятов Алексей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно