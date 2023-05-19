Зубятова (Некрасова) Наталья Антонова
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Бракосочетание
28.05.1813
Рождение ребёнка
09.10.1814
Отец ребёнка: Зубятов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1816
Дочь: Авдотья Алексеевна
Отец ребёнка: Зубятов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
20.11.1818
Сын: Зубятов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Зубятов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1821
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Зубятов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Зубятов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Зубятов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
14.02.1822
Отец ребёнка: Зубятов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1823
Сын: Зубятов Капитон Алексеевич
Отец ребёнка: Зубятов Алексей Иванович
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.01.1826
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Зубятов Алексей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно