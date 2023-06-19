Некрасов Антон Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти04.08.1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Некрасов Алексей б.
Рождение ребёнка
23.05.1790
Сын: Некрасов Михаил Антонович
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Емельянова
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Зубятова Наталья Антонова
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Емельянова
Рождение ребёнка
04.05.1798
Дочь: Пелагея Антонова
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Емельянова
Рождение ребёнка
10.01.1801
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Емельянова
Рождение ребёнка
04.12.1802
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Емельянова
Рождение ребёнка
12.06.1804
Дочь: Акилина Антонова
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Емельянова
Рождение ребёнка
03.08.1805
Дочь: Евдокия Антонова
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Емельянова
Рождение ребёнка
05.11.1807
Дочь: Стефанида Антоновна
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Емельянова
Рождение ребёнка
15.06.1808
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Емельянова
Рождение ребёнка
03.11.1810
Дочь: Стефанида Антонова
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.08.1821
Причина смерти: чахоткою