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Некрасов Антон Алексеевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

04.08.1821

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Некрасов Алексей б.

Мать: Некрасова Авдотья Степанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.05.1790

Сын: Некрасов Михаил Антонович

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Зубятова Наталья Антонова

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.05.1798

Дочь: Пелагея Антонова

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.01.1801

Сын: Некрасов Павел Антонович

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.12.1802

Сын: Некрасов Семен Антонович

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.06.1804

Дочь: Акилина Антонова

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.08.1805

Дочь: Евдокия Антонова

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.11.1807

Дочь: Стефанида Антоновна

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.06.1808

Сын: Некрасов Иван Антонович

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.11.1810

Дочь: Стефанида Антонова

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Анисья Емельянова

Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
04.08.1821
Причина смерти: чахоткою