(Некрасова) Евдокия Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Некрасова) Евдокия Антонова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

03.08.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1805

Отец: Некрасов Антон Алексеевич

Мать: Некрасова Анисья Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
11.11.1823

Муж: Некрасов Федор Алексеев

Рождение ребёнка
11.07.1825

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Некрасов Федор Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Некрасов Александр Федорович

Отец ребёнка: Некрасов Федор Алексеев

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Некрасов Федор Алексеев

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Некрасов Иван Федорович

Отец ребёнка: Некрасов Федор Алексеев

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Наталия (Татьяна) Федоровна

Отец ребёнка: Некрасов Федор Алексеев

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно