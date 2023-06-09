(Некрасова) Евдокия Антонова
Место рождения
Дата рождения03.08.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1805
Бракосочетание
11.11.1823
Рождение ребёнка
11.07.1825
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Некрасов Федор Алексеев
Рождение ребёнка
1830
Сын: Некрасов Александр Федорович
Отец ребёнка: Некрасов Федор Алексеев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Некрасов Федор Алексеев
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Некрасов Федор Алексеев
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Наталия (Татьяна) Федоровна
Отец ребёнка: Некрасов Федор Алексеев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно