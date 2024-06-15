Некрасов Федор Алексеев
Место рождения
Дата рождения10.02.1805
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1805
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.11.1823
Рождение ребёнка
11.07.1825
Дочь: (Некрасова) Мария Федоровна
Мать ребёнка: (Некрасова) Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Некрасов Александр Федорович
Мать ребёнка: (Некрасова) Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Некрасова) Анна Федоровна
Мать ребёнка: (Некрасова) Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: (Некрасова) Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Некрасова) Наталия (Татьяна) Федоровна
Мать ребёнка: (Некрасова) Евдокия Антонова
Смерть
1842