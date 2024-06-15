Некрасов Федор Алексеев 10.02.1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Федор Алексеев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

10.02.1805

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1805

Отец: Некрасов Алексей Петров

Мать: Некрасова Варвара Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
11.11.1823

Жена: (Некрасова) Евдокия Антонова

Рождение ребёнка
11.07.1825

Дочь: (Некрасова) Мария Федоровна

Мать ребёнка: (Некрасова) Евдокия Антонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Некрасов Александр Федорович

Мать ребёнка: (Некрасова) Евдокия Антонова

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Некрасова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: (Некрасова) Евдокия Антонова

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Некрасов Иван Федорович

Мать ребёнка: (Некрасова) Евдокия Антонова

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Некрасова) Наталия (Татьяна) Федоровна

Мать ребёнка: (Некрасова) Евдокия Антонова

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1842

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