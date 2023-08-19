Некрасова (-) Авдотья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Авдотья Степанова

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

29.01.1792

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Некрасов Иван Алексеев

Отец ребёнка: Некрасов Алексей б.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Некрасов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Некрасов Алексей б.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Некрасов Фадей Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Алексей б.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Некрасов Антон Алексеевич

Отец ребёнка: Некрасов Алексей б.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Некрасов Алексей б.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Аграфена Алексеевна

Отец ребёнка: Некрасов Алексей б.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Некрасов Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Некрасов Алексей б.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Некрасов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Некрасов Алексей б.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Малыгина Агрипена Алексеевна

Отец ребёнка: Некрасов Алексей б.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Устинья Алексеевна

Отец ребёнка: Некрасов Алексей б.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Алексей б.

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
29.01.1792
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