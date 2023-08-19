Некрасова (-) Авдотья Степанова
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смерти29.01.1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Некрасов Алексей б.
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Некрасов Алексей б.
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Некрасов Алексей б.
Рождение ребёнка
1761
Сын: Некрасов Антон Алексеевич
Отец ребёнка: Некрасов Алексей б.
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Некрасов Алексей б.
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Аграфена Алексеевна
Отец ребёнка: Некрасов Алексей б.
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Некрасов Алексей б.
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Некрасов Алексей б.
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Малыгина Агрипена Алексеевна
Отец ребёнка: Некрасов Алексей б.
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Устинья Алексеевна
Отец ребёнка: Некрасов Алексей б.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Некрасов Алексей б.
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.01.1792