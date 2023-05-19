Некрасов Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Некрасов Алексей б.
Бракосочетание
13.01.1794
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Некрасова Гликерия Яковлева
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Гликерия Яковлева
Рождение ребёнка
02.08.1800
Мать ребёнка: Некрасова Гликерия Яковлева
Рождение ребёнка
05.02.1803
Сын: Некрасов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Гликерия Яковлева
Рождение ребёнка
29.02.1804
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Гликерия Яковлева
Рождение ребёнка
24.08.1806
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Гликерия Яковлева
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
01.11.1808
Дочь: Стефанида Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Гликерия Яковлева
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Гликерия Яковлева
Рождение ребёнка
28.01.1818
Сын: Некрасов Василий Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Гликерия Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1836