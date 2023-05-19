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Некрасов Иван Алексеевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Некрасов Алексей б.

Мать: Некрасова Авдотья Степанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.01.1794

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Некрасов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Гликерия Яковлева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Гликерия Яковлева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.08.1800

Сын: Некрасов Стефан Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Гликерия Яковлева

Рождение ребёнка
05.02.1803

Сын: Некрасов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Гликерия Яковлева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.02.1804

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Гликерия Яковлева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.08.1806

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Гликерия Яковлева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
01.11.1808

Дочь: Стефанида Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Гликерия Яковлева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Гликерия Яковлева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.01.1818

Сын: Некрасов Василий Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Гликерия Яковлева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Гликерия Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1836
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