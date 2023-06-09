Некрасов Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиДо 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
09.11.1823
Жена: Некрасова Анна Михеева
Рождение ребёнка
05.08.1825
Дочь: Виноградова Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Михеева
Рождение ребёнка
15.09.1828
Сын: Некрасов Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Некрасова Анна Михеева
Рождение ребёнка
12.10.1831
Дочь: Прусакова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Михеева
Рождение ребёнка
07.04.1835
Дочь: Черноусова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Михеева
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Некрасова Анна Михеева
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Матрона Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Михеева
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1860