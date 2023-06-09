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Некрасов Андрей Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

До 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Некрасов Иван Алексеевич

Мать: Некрасова Гликерия Яковлева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.11.1823

Жена: Некрасова Анна Михеева

Рождение ребёнка
05.08.1825

Дочь: Виноградова Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Михеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.09.1828

Сын: Некрасов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Анна Михеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.10.1831

Дочь: Прусакова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Михеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.04.1835

Дочь: Черноусова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Михеева

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Некрасов Петр Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Анна Михеева

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Матрона Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Михеева

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1860