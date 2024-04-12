Виноградова (Некрасова) Наталья Андреевна
Место рождения
Дата рождения05.08.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1825
Отец: Некрасов Андрей Иванович
Мать: Некрасова Анна Михеева
Бракосочетание
12.01.1845
Рождение ребёнка
02.08.1847
Сын: Виноградов Александр Иванович
Отец ребёнка: Виноградов Иван Кирилов
Рождение ребёнка
03.12.1849
Дочь: анна Ивановна
Отец ребёнка: Виноградов Иван Кирилов
Рождение ребёнка
24.08.1852
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Виноградов Иван Кирилов
Рождение ребёнка
25.06.1855
Отец ребёнка: Виноградов Иван Кирилов
Рождение ребёнка
05.10.1856
Сын: Виноградов Андрей Иванович
Отец ребёнка: Виноградов Иван Кирилов
Рождение ребёнка
18.06.1860
Сын: Виноградов Павел Иванович
Отец ребёнка: Виноградов Иван Кирилов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно