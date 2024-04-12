Виноградова (Некрасова) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Некрасова) Наталья Андреевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

05.08.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1825

Отец: Некрасов Андрей Иванович

Мать: Некрасова Анна Михеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.01.1845

Муж: Виноградов Иван Кирилов

Рождение ребёнка
02.08.1847

Сын: Виноградов Александр Иванович

Отец ребёнка: Виноградов Иван Кирилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.12.1849

Дочь: анна Ивановна

Отец ребёнка: Виноградов Иван Кирилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.08.1852

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Виноградов Иван Кирилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.06.1855

Сын: Виноградов Петр Иванович

Отец ребёнка: Виноградов Иван Кирилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1856

Сын: Виноградов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Виноградов Иван Кирилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.06.1860

Сын: Виноградов Павел Иванович

Отец ребёнка: Виноградов Иван Кирилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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