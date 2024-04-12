Виноградов Иван Кирилов
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Виноградов Кирилл Артемьев
Бракосочетание
12.01.1845
Рождение ребёнка
02.08.1847
Сын: Виноградов Александр Иванович
Мать ребёнка: Виноградова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
03.12.1849
Дочь: анна Ивановна
Мать ребёнка: Виноградова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
24.08.1852
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Виноградова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
25.06.1855
Мать ребёнка: Виноградова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
05.10.1856
Сын: Виноградов Андрей Иванович
Мать ребёнка: Виноградова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
18.06.1860
Сын: Виноградов Павел Иванович
Мать ребёнка: Виноградова Наталья Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно