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Виноградов Иван Кирилов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Виноградов Кирилл Артемьев

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.01.1845

Жена: Виноградова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
02.08.1847

Сын: Виноградов Александр Иванович

Мать ребёнка: Виноградова Наталья Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.12.1849

Дочь: анна Ивановна

Мать ребёнка: Виноградова Наталья Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.08.1852

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Виноградова Наталья Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.06.1855

Сын: Виноградов Петр Иванович

Мать ребёнка: Виноградова Наталья Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1856

Сын: Виноградов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Виноградова Наталья Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.06.1860

Сын: Виноградов Павел Иванович

Мать ребёнка: Виноградова Наталья Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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