Некрасова (Некрасова) Анна Михеева
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Некрасов Михей Гурьев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.11.1823
Рождение ребёнка
05.08.1825
Дочь: Виноградова (Некрасова) Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
15.09.1828
Сын: Некрасов Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1831
Дочь: Прусакова (Некрасова) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1835
Дочь: Черноусова (Некрасова) Александра Андреевна
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Некрасова) Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно