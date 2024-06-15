Некрасова (Некрасова) Анна Михеева 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова (Некрасова) Анна Михеева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Некрасов Михей Гурьев

Мать: Некрасова Анисья Нефедова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.11.1823

Муж: Некрасов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
05.08.1825

Дочь: Виноградова (Некрасова) Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.09.1828

Сын: Некрасов Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.10.1831

Дочь: Прусакова (Некрасова) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.04.1835

Дочь: Черноусова (Некрасова) Александра Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Некрасов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Некрасова) Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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