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Некрасова (-) Анисья Нефедова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

25.04.1798

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Некрасов Нефед Никитич

Мать: Некрасова Федосья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
06.10.1797

Муж: не указан

Рождение ребёнка
25.03.1820

Сын: Некрасов Иван Михеев

Отец ребёнка: Некрасов Михей Гурьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1827

Сын: Некрасов Илья Михеев

Отец ребёнка: Некрасов Михей Гурьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Михей Гурьев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
25.04.1798
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