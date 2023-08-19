Некрасова (-) Анисья Нефедова
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти25.04.1798
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Некрасов Нефед Никитич
Бракосочетание
06.10.1797
Муж: не указан
Рождение ребёнка
25.03.1820
Сын: Некрасов Иван Михеев
Отец ребёнка: Некрасов Михей Гурьев
Рождение ребёнка
01.07.1827
Сын: Некрасов Илья Михеев
Отец ребёнка: Некрасов Михей Гурьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.04.1798