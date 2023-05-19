Некрасов Нефед Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Нефед Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

02.01.1800

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Некрасов Никита Семенов

Мать: Некрасова Афимия?? Володимирова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Некрасов Яков Нефедов

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Некрасова Анна Нефедова

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Некрасов Семен Нефедов

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Анна Нефедова

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Некрасов Иван Нефедов

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Петрова

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Некрасова Анисья Нефедова

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Аграфена Нефедова

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Федосья Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
02.01.1800
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