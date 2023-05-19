Некрасов Нефед Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти02.01.1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Петрова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Некрасова Анна Нефедова
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Петрова
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Петрова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Анна Нефедова
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Петрова
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Петрова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Некрасова Анисья Нефедова
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Петрова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Аграфена Нефедова
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.01.1800