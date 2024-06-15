Некрасова Федосья Петрова 1736 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Федосья Петрова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Нефед Никитич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Некрасов Яков Нефедов

Отец ребёнка: Некрасов Нефед Никитич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Некрасова (Некрасова) Анна Нефедова

Отец ребёнка: Некрасов Нефед Никитич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Некрасов Семен Нефедов

Отец ребёнка: Некрасов Нефед Никитич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Некрасова) Анна Нефедова

Отец ребёнка: Некрасов Нефед Никитич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Некрасов Иван Нефедов

Отец ребёнка: Некрасов Нефед Никитич

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Некрасова Анисья Нефедова

Отец ребёнка: Некрасов Нефед Никитич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Некрасова) Аграфена Нефедова

Отец ребёнка: Некрасов Нефед Никитич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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