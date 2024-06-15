Некрасова Федосья Петрова
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Некрасов Нефед Никитич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Некрасова (Некрасова) Анна Нефедова
Отец ребёнка: Некрасов Нефед Никитич
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Некрасов Нефед Никитич
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Некрасова) Анна Нефедова
Отец ребёнка: Некрасов Нефед Никитич
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Некрасов Нефед Никитич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Некрасова Анисья Нефедова
Отец ребёнка: Некрасов Нефед Никитич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Некрасова) Аграфена Нефедова
Отец ребёнка: Некрасов Нефед Никитич
Смерть
Неизвестно