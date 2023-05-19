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Некрасов Иван Нефедов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Некрасов Нефед Никитич

Мать: Некрасова Федосья Петрова

Рождение ребёнка
1797

Сын: Некрасов Федор Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Некрасов Илья Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Агрипена Мануйлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Агрипена Мануйлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Федосья Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1799
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