Некрасов Иван Нефедов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Некрасов Нефед Никитич
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Петрова
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Некрасова Агрипена Мануйлова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1799