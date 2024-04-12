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Некрасов Илья Михеев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.07.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1827

Отец: Некрасов Михей Гурьев

Мать: Некрасова Анисья Нефедова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.01.1848

Жена: Некрасова Наталия Васильевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Некрасов Иван Ильич

Мать ребёнка: Некрасова Наталия Васильевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Некрасов Сергей Ильич

Мать ребёнка: Некрасова Наталия Васильевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.11.1853

Сын: Некрасов Платон Ильич

Мать ребёнка: Некрасова Наталия Васильевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.01.1855

Сын: Некрасов Василий Ильич

Мать ребёнка: Некрасова Наталия Васильевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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