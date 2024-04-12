Некрасов Илья Михеев
Место рождения
Дата рождения01.07.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1827
Отец: Некрасов Михей Гурьев
Бракосочетание
18.01.1848
Рождение ребёнка
1850
Сын: Некрасов Иван Ильич
Мать ребёнка: Некрасова Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Некрасова Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
16.11.1853
Мать ребёнка: Некрасова Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
26.01.1855
Мать ребёнка: Некрасова Наталия Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно