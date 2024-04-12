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Некрасов Алексей б.

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

1771

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Некрасов Моисей Егоров

Мать: Некрасова Федосья Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Некрасов Иван Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Степанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Некрасов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Степанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Некрасов Фадей Петрович

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Степанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Некрасов Антон Алексеевич

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Степанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Степанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Аграфена Алексеевна

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Степанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Некрасов Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Степанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Некрасов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Степанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Малыгина Агрипена Алексеевна

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Степанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Устинья Алексеевна

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Степанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Авдотья Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1771
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