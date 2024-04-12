Некрасов Алексей б.
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смерти1771
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Некрасов Моисей Егоров
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Некрасов Антон Алексеевич
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Аграфена Алексеевна
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Малыгина Агрипена Алексеевна
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Устинья Алексеевна
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1771