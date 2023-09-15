Малыгина (Некрасова) Агрипена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (Некрасова) Агрипена Алексеевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

16.12.1826

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Некрасов Алексей б.

Мать: Некрасова Авдотья Степанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Некрасова Марфа Афанасьевна

Отец ребёнка: Малыгин Афанасий Кириллович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1793

Дочь: Дмитрова Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Малыгин Афанасий Кириллович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Малыгин Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Малыгин Афанасий Кириллович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.03.1795

Сын: Малыгин Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Малыгин Афанасий Кириллович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Некрасова Наталья Афанасьева

Отец ребёнка: Малыгин Афанасий Кириллович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Малыгин Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Малыгин Афанасий Кириллович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Некрасова Марфа Афанасьева

Отец ребёнка: Малыгин Афанасий Кириллович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Афанасий Кириллович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
16.12.1826
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: золотухою
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