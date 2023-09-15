Малыгина (Некрасова) Агрипена Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти16.12.1826
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Некрасов Алексей б.
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Некрасова Марфа Афанасьевна
Отец ребёнка: Малыгин Афанасий Кириллович
Рождение ребёнка
01.03.1793
Дочь: Дмитрова Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Малыгин Афанасий Кириллович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Малыгин Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Малыгин Афанасий Кириллович
Рождение ребёнка
04.03.1795
Сын: Малыгин Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Малыгин Афанасий Кириллович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Некрасова Наталья Афанасьева
Отец ребёнка: Малыгин Афанасий Кириллович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Малыгин Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Малыгин Афанасий Кириллович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Некрасова Марфа Афанасьева
Отец ребёнка: Малыгин Афанасий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.12.1826
Причина смерти: золотухою