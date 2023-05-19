Некрасова (Малыгина) Наталья Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Малыгина) Наталья Афанасьева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

До 1852

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Малыгин Афанасий Кириллович

Мать: Малыгина Агрипена Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1820

Муж: Некрасов Федор Иванович

Рождение ребёнка
12.12.1820

Сын: Некрасов Петр Федорович

Отец ребёнка: Некрасов Федор Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.08.1823

Дочь: Вера Федоровна

Отец ребёнка: Некрасов Федор Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Некрасов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Некрасов Федор Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.02.1827

Сын: Некрасов Алексей Федоров

Отец ребёнка: Некрасов Федор Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1852
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