Некрасова (Малыгина) Наталья Афанасьева
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиДо 1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Бракосочетание
28.01.1820
Рождение ребёнка
12.12.1820
Отец ребёнка: Некрасов Федор Иванович
Рождение ребёнка
21.08.1823
Дочь: Вера Федоровна
Отец ребёнка: Некрасов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Некрасов Михаил Федорович
Отец ребёнка: Некрасов Федор Иванович
Рождение ребёнка
11.02.1827
Отец ребёнка: Некрасов Федор Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1852