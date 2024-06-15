Некрасов Федор Иванович 08.06.1799 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Федор Иванович

Некрасов Федор Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

08.06.1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1799

Отец: Некрасов Иван Козмин Б.

Мать: Некрасова Праскева Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1820

Жена: Некрасова (Малыгина) Наталья Афанасьева

Рождение ребёнка
12.12.1820

Сын: Некрасов Петр Федорович

Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Наталья Афанасьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.08.1823

Дочь: (Некрасова) Вера Федоровна

Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Наталья Афанасьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Некрасов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Наталья Афанасьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.02.1827

Сын: Некрасов Алексей Федоров

Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Наталья Афанасьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
16.01.1839

Жена: Некрасова (Некрасова) Анна Васильева

Рождение ребёнка
22.03.1853

Сын: Некрасов-Касаткин Стефан Федорович

Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Анна Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.