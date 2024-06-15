Некрасов Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения08.06.1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1799
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1820
Рождение ребёнка
12.12.1820
Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Наталья Афанасьева
Рождение ребёнка
21.08.1823
Дочь: (Некрасова) Вера Федоровна
Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Наталья Афанасьева
Рождение ребёнка
1826
Сын: Некрасов Михаил Федорович
Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Наталья Афанасьева
Рождение ребёнка
11.02.1827
Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Наталья Афанасьева
Бракосочетание
16.01.1839
Рождение ребёнка
22.03.1853
Сын: Некрасов-Касаткин Стефан Федорович
Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Анна Васильева
Смерть
Неизвестно