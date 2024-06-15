Некрасов-Касаткин Стефан Федорович
Место рождения
Дата рождения22.03.1853
Дата смерти27.07.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1853
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1875
Сын: Некрасов Николай Стефанович
Мать ребёнка: Некрасова (Любомирова) Елизавета Степанова
Смерть
27.07.1910
Причина смерти: водянкою