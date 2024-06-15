Некрасов-Касаткин Стефан Федорович 22.03.1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов-Касаткин Стефан Федорович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

22.03.1853

Дата смерти

27.07.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1853

Отец: Некрасов Федор Иванович

Мать: Некрасова (Некрасова) Анна Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова (Любомирова) Елизавета Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.10.1875

Сын: Некрасов Николай Стефанович

Мать ребёнка: Некрасова (Любомирова) Елизавета Степанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
27.07.1910
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: водянкою

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