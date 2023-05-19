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Малыгин Афанасий Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Малыгин Кирилл Иванович

Мать: Малыгина Анна Степановна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Некрасова Марфа Афанасьевна

Мать ребёнка: Малыгина Агрипена Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1793

Дочь: Дмитрова Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Малыгина Агрипена Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Малыгин Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Малыгина Агрипена Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.03.1795

Сын: Малыгин Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Малыгина Агрипена Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Некрасова Наталья Афанасьева

Мать ребёнка: Малыгина Агрипена Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Малыгин Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Малыгина Агрипена Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Некрасова Марфа Афанасьева

Мать ребёнка: Малыгина Агрипена Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Агрипена Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1829