Малыгин Афанасий Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Малыгин Кирилл Иванович
Мать: Малыгина Анна Степановна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Некрасова Марфа Афанасьевна
Мать ребёнка: Малыгина Агрипена Алексеевна
Рождение ребёнка
01.03.1793
Дочь: Дмитрова Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Малыгина Агрипена Алексеевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Малыгин Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Малыгина Агрипена Алексеевна
Рождение ребёнка
04.03.1795
Сын: Малыгин Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Малыгина Агрипена Алексеевна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Некрасова Наталья Афанасьева
Мать ребёнка: Малыгина Агрипена Алексеевна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Малыгин Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Малыгина Агрипена Алексеевна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Некрасова Марфа Афанасьева
Мать ребёнка: Малыгина Агрипена Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1829