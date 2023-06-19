Малыгина (-) Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Малыгин Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Пояркова Прасковья Кирилловна
Отец ребёнка: Малыгин Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Некрасова Евдокия Кириллова
Отец ребёнка: Малыгин Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Малыгин Афанасий Кириллович
Отец ребёнка: Малыгин Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Авдотья Кирилловна
Отец ребёнка: Малыгин Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
19.03.1770
Дочь: Дарья Кирилловна
Отец ребёнка: Малыгин Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Малыгин Григорий Кириллович
Отец ребёнка: Малыгин Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Малыгин Кирилл Иванович
Бракосочетание
09.11.1783
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Смерть
1789