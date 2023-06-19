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Малыгина (-) Анна Степановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Малыгин Иван Кириллович

Отец ребёнка: Малыгин Кирилл Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Пояркова Прасковья Кирилловна

Отец ребёнка: Малыгин Кирилл Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Некрасова Евдокия Кириллова

Отец ребёнка: Малыгин Кирилл Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Малыгин Афанасий Кириллович

Отец ребёнка: Малыгин Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Авдотья Кирилловна

Отец ребёнка: Малыгин Кирилл Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.03.1770

Дочь: Дарья Кирилловна

Отец ребёнка: Малыгин Кирилл Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Малыгин Григорий Кириллович

Отец ребёнка: Малыгин Кирилл Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Малыгин Антон Кириллович

Отец ребёнка: Малыгин Кирилл Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.11.1783

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Кирилл Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Смерть
1789