Некрасова (Малыгина) Евдокия Кириллова
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиДо 1800
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Малыгин Кирилл Иванович
Мать: Малыгина Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1788
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Некрасова) Ирина Емельянова
Отец ребёнка: Некрасов Емельян Спиридонович
Рождение ребёнка
07.01.1792
Сын: Некрасов Иван Емельянович
Отец ребёнка: Некрасов Емельян Спиридонович
Рождение ребёнка
20.05.1796
Сын: Некрасов Алексей Емельянов
Отец ребёнка: Некрасов Емельян Спиридонович
Смерть
До 1800