Некрасова (Малыгина) Евдокия Кириллова 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова (Малыгина) Евдокия Кириллова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

До 1800

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Малыгин Кирилл Иванович

Мать: Малыгина Анна Степановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.11.1788

Муж: Некрасов Емельян Спиридонович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Некрасова) Ирина Емельянова

Отец ребёнка: Некрасов Емельян Спиридонович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.01.1792

Сын: Некрасов Иван Емельянович

Отец ребёнка: Некрасов Емельян Спиридонович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.05.1796

Сын: Некрасов Алексей Емельянов

Отец ребёнка: Некрасов Емельян Спиридонович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1800

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