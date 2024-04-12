Некрасов Емельян Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Емельян Спиридонович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

02.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Некрасов Спиридон Иванов

Мать: Некрасова Марфа Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.11.1788

Жена: Некрасова Евдокия Кириллова

Рождение ребёнка
24.11.1789

Дочь: Невзорова Екатерина Емельянова

Мать ребёнка: Некрасова Марья Тимофеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ирина Емельянова

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Кириллова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.01.1792

Сын: Некрасов Иван Емельянович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Кириллова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.05.1796

Сын: Некрасов Алексей Емельянов

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Кириллова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
01.01.1798

Жена: не указана

Вторым браком на вдове
Рождение ребёнка
06.07.1800

Дочь: Евфимия Емельяновна

Мать ребёнка: Некрасова Марья Тимофеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.11.1802

Сын: Некрасов Иван Емельянович

Мать ребёнка: Некрасова Марья Тимофеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.02.1805

Сын: Некрасов Семен Емельянович

Мать ребёнка: Некрасова Марья Тимофеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.07.1808

Сын: Некрасов Илья Емельянович

Мать ребёнка: Некрасова Марья Тимофеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.02.1810

Сын: Некрасов Федор Емельянович

Мать ребёнка: Некрасова Марья Тимофеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.02.1810

Сын: Некрасов Федор б

Мать ребёнка: Некрасова Марья Тимофеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.07.1812

Дочь: Анна Емельянова

Мать ребёнка: Некрасова Марья Тимофеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.10.1814

Сын: Некрасов Андрей Емельянович

Мать ребёнка: Некрасова Марья Тимофеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Марья Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
02.07.1848
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: холера
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