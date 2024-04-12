Некрасов Емельян Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти02.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Некрасов Спиридон Иванов
Мать: Некрасова Марфа Петровна
Дочь: Невзорова Екатерина Емельянова
Мать ребёнка: Некрасова Марья Тимофеевна
Дочь: Ирина Емельянова
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Кириллова
Сын: Некрасов Иван Емельянович
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Кириллова
Сын: Некрасов Алексей Емельянов
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Кириллова
Дочь: Евфимия Емельяновна
Мать ребёнка: Некрасова Марья Тимофеевна
Сын: Некрасов Иван Емельянович
Мать ребёнка: Некрасова Марья Тимофеевна
Сын: Некрасов Семен Емельянович
Мать ребёнка: Некрасова Марья Тимофеевна
Сын: Некрасов Илья Емельянович
Мать ребёнка: Некрасова Марья Тимофеевна
Сын: Некрасов Федор Емельянович
Мать ребёнка: Некрасова Марья Тимофеевна
Сын: Некрасов Федор б
Мать ребёнка: Некрасова Марья Тимофеевна
Дочь: Анна Емельянова
Мать ребёнка: Некрасова Марья Тимофеевна
Сын: Некрасов Андрей Емельянович
Мать ребёнка: Некрасова Марья Тимофеевна