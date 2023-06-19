Некрасова (Митягина) Марья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Митягина) Марья Тимофеевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

05.12.1840

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.11.1789

Дочь: Невзорова Екатерина Емельянова

Отец ребёнка: Некрасов Емельян Спиридонович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.07.1800

Дочь: Евфимия Емельяновна

Отец ребёнка: Некрасов Емельян Спиридонович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.11.1802

Сын: Некрасов Иван Емельянович

Отец ребёнка: Некрасов Емельян Спиридонович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.02.1805

Сын: Некрасов Семен Емельянович

Отец ребёнка: Некрасов Емельян Спиридонович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.07.1808

Сын: Некрасов Илья Емельянович

Отец ребёнка: Некрасов Емельян Спиридонович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.02.1810

Сын: Некрасов Федор Емельянович

Отец ребёнка: Некрасов Емельян Спиридонович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.02.1810

Сын: Некрасов Федор б

Отец ребёнка: Некрасов Емельян Спиридонович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.07.1812

Дочь: Анна Емельянова

Отец ребёнка: Некрасов Емельян Спиридонович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.10.1814

Сын: Некрасов Андрей Емельянович

Отец ребёнка: Некрасов Емельян Спиридонович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Емельян Спиридонович

Смерть
05.12.1840