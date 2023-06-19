Некрасова (Митягина) Марья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти05.12.1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1789
Дочь: Невзорова Екатерина Емельянова
Отец ребёнка: Некрасов Емельян Спиридонович
Рождение ребёнка
06.07.1800
Дочь: Евфимия Емельяновна
Отец ребёнка: Некрасов Емельян Спиридонович
Рождение ребёнка
05.11.1802
Сын: Некрасов Иван Емельянович
Отец ребёнка: Некрасов Емельян Спиридонович
Рождение ребёнка
03.02.1805
Сын: Некрасов Семен Емельянович
Отец ребёнка: Некрасов Емельян Спиридонович
Рождение ребёнка
18.07.1808
Сын: Некрасов Илья Емельянович
Отец ребёнка: Некрасов Емельян Спиридонович
Рождение ребёнка
16.02.1810
Сын: Некрасов Федор Емельянович
Отец ребёнка: Некрасов Емельян Спиридонович
Рождение ребёнка
17.02.1810
Сын: Некрасов Федор б
Отец ребёнка: Некрасов Емельян Спиридонович
Рождение ребёнка
18.07.1812
Дочь: Анна Емельянова
Отец ребёнка: Некрасов Емельян Спиридонович
Рождение ребёнка
10.10.1814
Сын: Некрасов Андрей Емельянович
Отец ребёнка: Некрасов Емельян Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.1840