Невзорова (Некрасова) Екатерина Емельянова
Место рождения
Дата рождения24.11.1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1789
Бракосочетание
05.11.1806
Рождение ребёнка
27.11.1808
Сын: Некрасов Николай Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
28.04.1810
Отец ребёнка: Некрасов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
01.07.1811
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
22.11.1812
Отец ребёнка: Некрасов Иван Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно