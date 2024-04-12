Невзорова (Некрасова) Екатерина Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невзорова (Некрасова) Екатерина Емельянова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.11.1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1789

Отец: Некрасов Емельян Спиридонович

Мать: Некрасова Марья Тимофеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.11.1806

Муж: Некрасов Иван Яковлев

Рождение ребёнка
27.11.1808

Сын: Некрасов Николай Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Яковлев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.04.1810

Сын: Некрасов Иван Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Яковлев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1811

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Яковлев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.11.1812

Сын: Некрасов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Яковлев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иван Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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