Некрасов Иван Яковлев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1806
Рождение ребёнка
27.11.1808
Сын: Некрасов Николай Иванович
Мать ребёнка: Невзорова Екатерина Емельянова
Рождение ребёнка
28.04.1810
Мать ребёнка: Невзорова Екатерина Емельянова
Рождение ребёнка
01.07.1811
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Невзорова Екатерина Емельянова
Рождение ребёнка
22.11.1812
Мать ребёнка: Невзорова Екатерина Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно