Некрасов Иван Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Иван Яковлев

Некрасов Иван Яковлев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.11.1806

Жена: Невзорова Екатерина Емельянова

Рождение ребёнка
27.11.1808

Сын: Некрасов Николай Иванович

Мать ребёнка: Невзорова Екатерина Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.04.1810

Сын: Некрасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Невзорова Екатерина Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1811

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Невзорова Екатерина Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.11.1812

Сын: Некрасов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Невзорова Екатерина Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Невзорова Екатерина Емельянова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close