Некрасов Федор Емельянович Б 17.02.1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Федор Емельянович Б

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.02.1810

Дата смерти

До 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1810

Отец: Некрасов Емельян Спиридонович

Мать: Некрасова (Митягина) Марья Тимофеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.09.1836

Жена: Некрасова (Голенева) Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
1839

Сын: Некрасов Николай Федорович

Мать ребёнка: Некрасова (Голенева) Екатерина Андреева

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
24.08.1841

Жена: Некрасова (Нечаева) Ксения Трофимова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Некрасов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Некрасова (Нечаева) Ксения Трофимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Некрасов Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Некрасова (Нечаева) Ксения Трофимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Некрасов Иван Федорович

Мать ребёнка: Некрасова (Нечаева) Ксения Трофимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Некрасова) Наталия Федоровна

Мать ребёнка: Некрасова (Нечаева) Ксения Трофимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.11.1851

Сын: Некрасов-Тараканов Нил Федорович

Мать ребёнка: Некрасова (Нечаева) Ксения Трофимова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1860

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