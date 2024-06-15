Некрасов Федор Емельянович Б
Место рождения
Дата рождения17.02.1810
Дата смертиДо 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1810
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.09.1836
Рождение ребёнка
1839
Сын: Некрасов Николай Федорович
Мать ребёнка: Некрасова (Голенева) Екатерина Андреева
Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
24.08.1841
Рождение ребёнка
1844
Сын: Некрасов Алексей Федорович
Мать ребёнка: Некрасова (Нечаева) Ксения Трофимова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Некрасов Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Некрасова (Нечаева) Ксения Трофимова
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Некрасова (Нечаева) Ксения Трофимова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Некрасова) Наталия Федоровна
Мать ребёнка: Некрасова (Нечаева) Ксения Трофимова
Рождение ребёнка
08.11.1851
Сын: Некрасов-Тараканов Нил Федорович
Мать ребёнка: Некрасова (Нечаева) Ксения Трофимова
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1860