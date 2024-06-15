Некрасов Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
21.05.1862
Рождение ребёнка
20.09.1864
Дочь: (Некрасова) Ефросинья Николаевна
Мать ребёнка: Некрасова (Култашева) Марья Яковлевна
Смерть
Неизвестно