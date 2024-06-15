Некрасов Николай Федорович 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Николай Федорович

Место рождения

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Некрасов Федор Емельянович Б

Мать: Некрасова (Голенева) Екатерина Андреева

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
21.05.1862

Жена: Некрасова (Култашева) Марья Яковлевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
20.09.1864

Дочь: (Некрасова) Ефросинья Николаевна

Мать ребёнка: Некрасова (Култашева) Марья Яковлевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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