Малыгин Антон Кириллович
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Малыгин Кирилл Иванович
Мать: Малыгина Анна Степановна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Некрасова Евдокия Антонова
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно