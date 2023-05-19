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Малыгин Антон Кириллович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Малыгин Кирилл Иванович

Мать: Малыгина Анна Степановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Некрасова Евдокия Антонова

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Малыгин Иван Антонович

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Малыгин Федор Антонович

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Малыгин Петр Антонович

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Прасковья Егорова

Смерть
Неизвестно
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