Малыгина (-) Прасковья Егорова
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Некрасова Евдокия Антонова
Отец ребёнка: Малыгин Антон Кириллович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Малыгин Антон Кириллович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Малыгин Антон Кириллович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Малыгин Антон Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно