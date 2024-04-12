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Малыгина (-) Прасковья Егорова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Некрасова Евдокия Антонова

Отец ребёнка: Малыгин Антон Кириллович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Малыгин Иван Антонович

Отец ребёнка: Малыгин Антон Кириллович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Малыгин Федор Антонович

Отец ребёнка: Малыгин Антон Кириллович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Малыгин Петр Антонович

Отец ребёнка: Малыгин Антон Кириллович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Антон Кириллович

Смерть
Неизвестно
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