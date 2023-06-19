Некрасова (Малыгина) Евдокия Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Малыгина) Евдокия Антонова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Малыгин Антон Кириллович

Мать: Малыгина Прасковья Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1825

Муж: Некрасов Николай Иванович

Рождение ребёнка
01.05.1827

Сын: Некрасов Иван Николаев

Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.09.1829

Сын: Некрасов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.08.1831

Сын: Некрасов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно