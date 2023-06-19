Некрасова (Малыгина) Евдокия Антонова
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Бракосочетание
28.01.1825
Рождение ребёнка
01.05.1827
Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1829
Сын: Некрасов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович
Рождение ребёнка
16.08.1831
Сын: Некрасов Павел Николаевич
Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно