Некрасов Иван Николаев
Место рождения
Дата рождения01.05.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1827
Бракосочетание
10.11.1857
Жена: Некрасова Анна Иванова
Рождение ребёнка
13.09.1858
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Рождение ребёнка
12.11.1861
Сын: Некрасов Николай Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно