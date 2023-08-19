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Некрасов Иван Николаев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.05.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1827

Отец: Некрасов Николай Иванович

Мать: Некрасова Евдокия Антонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.11.1857

Жена: Некрасова Анна Иванова

Рождение ребёнка
13.09.1858

Сын: Некрасов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.11.1861

Сын: Некрасов Николай Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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