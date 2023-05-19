Некрасова (Малыгина) Марфа Афанасьева
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Бракосочетание
14.02.1826
Рождение ребёнка
27.11.1826
Сын: Некрасов Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Некрасов Николай Петрович
Рождение ребёнка
14.04.1829
Отец ребёнка: Некрасов Николай Петрович
Рождение ребёнка
15.11.1830
Сын: Некрасов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Некрасов Николай Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно