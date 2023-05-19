Некрасова (Малыгина) Марфа Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Малыгина) Марфа Афанасьева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Малыгин Афанасий Кириллович

Мать: Малыгина Агрипена Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
14.02.1826

Муж: Некрасов Николай Петрович

Рождение ребёнка
27.11.1826

Сын: Некрасов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.04.1829

Сын: Некрасов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.11.1830

Сын: Некрасов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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