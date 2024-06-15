Некрасов Петр Николаевич
Место рождения
Дата рождения14.04.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1829
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Марья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Некрасова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Некрасова Марья Иванова
Рождение ребёнка
07.03.1875
Дочь: (Некрасова) Александра Петровна
Мать ребёнка: Некрасова Марья Иванова
Смерть
Неизвестно