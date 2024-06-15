Некрасов Петр Николаевич 14.04.1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Петр Николаевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.04.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1829

Отец: Некрасов Николай Петрович

Мать: Некрасова (Малыгина) Марфа Афанасьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Марья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Некрасова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Некрасова Марья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.03.1875

Дочь: (Некрасова) Александра Петровна

Мать ребёнка: Некрасова Марья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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