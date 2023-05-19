Некрасов Стефан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1800
Дата смерти21.07.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1800
Бракосочетание
21.01.1838
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Екатерина Стефановна
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Иванова
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.07.1865
Причина смерти: простуда