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Некрасов Стефан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1800

Дата смерти

21.07.1865

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1800

Отец: Некрасов Иван Алексеевич

Мать: Некрасова Гликерия Яковлева

Бракосочетание
21.01.1838

Жена: Некрасова Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Екатерина Стефановна

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Иванова

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
21.07.1865
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: простуда
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