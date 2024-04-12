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Некрасов Иван Антонович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

15.06.1808

Дата смерти

17.02.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1808

Отец: Некрасов Антон Алексеевич

Мать: Некрасова Анисья Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.11.1830

Жена: Некрасова Анна Иванова

Рождение ребёнка
04.10.1831

Сын: Некрасов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Некрасов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Некрасов Илья Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубятова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
17.02.1875
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: водянкою
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