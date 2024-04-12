Некрасов Иван Антонович
Место рождения
Дата рождения15.06.1808
Дата смерти17.02.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1808
Бракосочетание
09.11.1830
Жена: Некрасова Анна Иванова
Рождение ребёнка
04.10.1831
Сын: Некрасов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубятова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.02.1875
Причина смерти: водянкою