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Зубятов Петр Алексеевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

09.10.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1814

Отец: Зубятов Алексей Иванович

Мать: Зубятова Наталья Антонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.02.1834

Жена: Зубятова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Зубятова Анна Васильевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марья Петровна

Мать ребёнка: Зубятова Анна Васильевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ольга Петровна

Мать ребёнка: Зубятова Анна Васильевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Зубятов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Зубятова Анна Васильевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Зубятов Илья Петрович

Мать ребёнка: Зубятова Анна Васильевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Зубятов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Зубятова Анна Васильевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Зубятов Василий Петрович

Мать ребёнка: Зубятова Анна Васильевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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