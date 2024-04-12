Зубятов Петр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения09.10.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1814
Бракосочетание
05.02.1834
Жена: Зубятова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Зубятова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марья Петровна
Мать ребёнка: Зубятова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: Зубятова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Зубятова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Зубятова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Зубятова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Зубятова Анна Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно