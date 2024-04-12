Зубятова (-) Марья Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубятова (-) Марья Артемьева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.04.1781

Сын: Некрасов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Некрасов Григорий Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.10.1783

Сын: Некрасов Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Некрасов Григорий Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Зубятов Иван Елисеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Зубятов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Зубятов Иван Елисеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Некрасова Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Зубятов Иван Елисеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.04.1794

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Зубятов Иван Елисеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.11.1795

Сын: Зубятов Александр Иванович

Отец ребёнка: Зубятов Иван Елисеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Зубятов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Зубятов Иван Елисеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Григорий Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубятов Иван Елисеевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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