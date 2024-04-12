Зубятова (-) Марья Артемьева
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Рождение ребёнка
19.04.1781
Сын: Некрасов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Некрасов Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
11.10.1783
Сын: Некрасов Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Некрасов Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Зубятов Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Зубятов Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Некрасова Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Зубятов Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
16.04.1794
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Зубятов Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
25.11.1795
Сын: Зубятов Александр Иванович
Отец ребёнка: Зубятов Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Зубятов Иван Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно