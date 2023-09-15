Некрасов Григорий Алексеев
Место рождения
Дата рождения17.11.1757
Дата смерти01.07.1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1757
Рождение ребёнка
19.04.1781
Сын: Некрасов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Зубятова Марья Артемьева
Рождение ребёнка
11.10.1783
Сын: Некрасов Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Зубятова Марья Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубятова Марья Артемьева
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.07.1787