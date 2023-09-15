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Некрасов Григорий Алексеев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.11.1757

Дата смерти

01.07.1787

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1757

Отец: Некрасов Алексей Никитин

Мать: Некрасова Анна (Федорова)

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.04.1781

Сын: Некрасов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Зубятова Марья Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.10.1783

Сын: Некрасов Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Зубятова Марья Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубятова Марья Артемьева

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
01.07.1787
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