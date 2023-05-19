Некрасов Алексей Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти16.09.1770
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Некрасов Никита Андреев
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Некрасова Анна (Федорова)
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Некрасова Анна (Федорова)
Рождение ребёнка
19.04.1752
Дочь: Некрасова Иринья Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Анна (Федорова)
Рождение ребёнка
17.11.1757
Сын: Некрасов Григорий Алексеев
Мать ребёнка: Некрасова Анна (Федорова)
Рождение ребёнка
1761
Сын: Некрасов Семен Алексеевич
Мать ребёнка: Некрасова Анна (Федорова)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иринья м.
Мать ребёнка: Некрасова Анна (Федорова)
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.09.1770