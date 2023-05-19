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Некрасов Алексей Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

16.09.1770

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Некрасов Никита Андреев

Мать: Некрасова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1747

Сын: Некрасов Ефрем Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Анна (Федорова)

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Некрасов Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Некрасова Анна (Федорова)

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.04.1752

Дочь: Некрасова Иринья Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Анна (Федорова)

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.11.1757

Сын: Некрасов Григорий Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Анна (Федорова)

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Некрасов Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Некрасова Анна (Федорова)

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иринья м.

Мать ребёнка: Некрасова Анна (Федорова)

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Анна (Федорова)

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
16.09.1770
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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