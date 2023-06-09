Зубятов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти02.12.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Зубятов Иван Елисеевич
Мать: Зубятова Марья Артемьева
Бракосочетание
30.01.1821
Рождение ребёнка
12.07.1822
Сын: Зубятов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Зубятова Наталья Лавренова
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Зубятова Наталья Лавренова
Рождение ребёнка
04.01.1826
Сын: Зубятов Аркадий Михайлович
Мать ребёнка: Зубятова Наталья Лавренова
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Зубятова Наталья Лавренова
Рождение ребёнка
30.12.1831
Дочь: Аполлония (Миропа) Михайловна
Мать ребёнка: Зубятова Наталья Лавренова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марья Михайловна
Мать ребёнка: Зубятова Наталья Лавренова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.12.1875
Причина смерти: чахоткою