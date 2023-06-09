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Зубятов Михаил Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

02.12.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Зубятов Иван Елисеевич

Мать: Зубятова Марья Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1821

Жена: Зубятова Наталья Лавренова

Рождение ребёнка
12.07.1822

Сын: Зубятов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Зубятова Наталья Лавренова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Зубятов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Зубятова Наталья Лавренова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1826

Сын: Зубятов Аркадий Михайлович

Мать ребёнка: Зубятова Наталья Лавренова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Зубятов Федор Михайлович

Мать ребёнка: Зубятова Наталья Лавренова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.12.1831

Дочь: Аполлония (Миропа) Михайловна

Мать ребёнка: Зубятова Наталья Лавренова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марья Михайловна

Мать ребёнка: Зубятова Наталья Лавренова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
02.12.1875
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: чахоткою