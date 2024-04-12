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Зубятов Александр Михайлович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

12.07.1822

Дата смерти

До 1903

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1822

Отец: Зубятов Михаил Иванович

Мать: Зубятова Наталья Лавренова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.02.1854

Жена: Зубятова Татьяна Никитина

Рождение ребёнка
21.01.1857

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Зубятова Татьяна Никитина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Пелагея Александровна

Мать ребёнка: Зубятова Татьяна Никитина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.02.1865

Сын: Зубятов Федор Александрович

Мать ребёнка: Зубятова Татьяна Никитина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1903
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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