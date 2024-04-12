Зубятов Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.07.1822
Дата смертиДо 1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1822
Бракосочетание
05.02.1854
Рождение ребёнка
21.01.1857
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Зубятова Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Пелагея Александровна
Мать ребёнка: Зубятова Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
17.02.1865
Сын: Зубятов Федор Александрович
Мать ребёнка: Зубятова Татьяна Никитина
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1903