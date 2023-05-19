Зубятова (Вихорева) Татьяна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубятова (Вихорева) Татьяна Никитина

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

14.04.1903

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Вихорев Никита Васильев

Мать: Вихорева Анисья Ивановна

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.02.1854

Муж: Зубятов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
21.01.1857

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Зубятов Александр Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Зубятов Александр Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.02.1865

Сын: Зубятов Федор Александрович

Отец ребёнка: Зубятов Александр Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
14.04.1903
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область