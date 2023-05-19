Зубятова (Вихорева) Татьяна Никитина
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти14.04.1903
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Вихорев Никита Васильев
Мать: Вихорева Анисья Ивановна
Бракосочетание
05.02.1854
Рождение ребёнка
21.01.1857
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Зубятов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Зубятов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
17.02.1865
Сын: Зубятов Федор Александрович
Отец ребёнка: Зубятов Александр Михайлович
Смерть
14.04.1903