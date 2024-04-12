Вихорев Никита Васильев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Зубятова Татьяна Никитина
Мать ребёнка: Вихорева Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
21.01.1831
Дочь: Некрасова Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Вихорева Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
22.10.1843
Мать ребёнка: Вихорева Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вихорев Яков Никитич
Мать ребёнка: Вихорева Анисья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вихорева Анисья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно