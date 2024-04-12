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Вихорев Никита Васильев

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Зубятова Татьяна Никитина

Мать ребёнка: Вихорева Анисья Ивановна

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.01.1831

Дочь: Некрасова Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Вихорева Анисья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.10.1843

Сын: Вихорев Михаил Никитич

Мать ребёнка: Вихорева Анисья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вихорев Яков Никитич

Мать ребёнка: Вихорева Анисья Ивановна

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вихорева Анисья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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